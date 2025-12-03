Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 3 de diciembre de 2025

Llama la atención

Redacción Digital

  • La pancarta reivindicativa que sacó el promotor Germán Rocha de Grup Amb Tu durante la gala de los Premis Pimem, donde se alzó con el galardón a la Responsabilidad Social y Ética Empresarial.
  • Que los profesores de Balears estén entre los mejor pagados de España, con un sueldo de hasta 2.998 euros brutos al mes.
  • El mal estado que presentan las puertas del Teatre Principal de Palma, sobre todo en su parte inferior.
  • Que muchos ciudadanos aún no hayan comprado la baliza V-16, que será obligatoria a partir del 1 de enero y sustituirá a los triángulos de emergencia.
  • Que tres pizzas de Balears hayan sido reconocidas en el Campeonato de España sobre esta receta italiana.

