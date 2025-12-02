Llama la atención, 2 de diciembre de 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

2 de diciembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Que la presidenta balear Marga Prohens, su mano derecha Alejandro Jurado -contra quien se han querellado por apartar a funcionarios para colocar a un familiar como chófer presidencial-, la senadora María Salom y la eurodiputada Rosa Estaràs estuvieran charlando animadamente la tarde del domingo en el aeropuerto de Madrid tras acudir a la manifestación del PP contra Pedro Sánchez.
  • Que en el hospital de referencia Son Espases haya señales de tráfico sobre la acera que impidan el paso a pacientes que van en silla de ruedas.
  • Que la OCB, que por primera vez se quedará sin la subvención nominativa del Consell, continúe creciendo y ya haya superado los cinco mil socios.

