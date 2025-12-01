OFERTA SÚPER BLACK FRIDAY
Llama la atención, 1 de diciembre de 2025
- Las papeleras desbordadas de basura ayer por la mañana en el Paseo Sagrera de Palma, donde se ha instalado el mercadillo navideño.
- Que el laberinto luminoso instalado reciente en la plaza Santo Domingo de la Calzada, en el Paseo Marítimo de Palma, ya presente desperfectos.
- La gaviota que cazó y devoró una paloma ayer al mediodía en plena calle de la barriada palmesana de Nou Llevant, en una escena digna de un documental de vida salvaje.
- El Ayuntamiento de Palma suspende todas las actividades en la Plaza de Toros
- Gabriel Escarrer, nieto del fundador de Melià, anuncia el lanzamiento de una red social exclusiva para personas con altas capacidades
- Inauguran el mercadillo de Navidad de sa Feixina
- El coche oficial de Prohens, que fue siniestro total, costó 45.000 euros en 2019
- La impunidad de Rotavella: Sospechoso de cuatro desapariciones, pero sin cadáveres que lo acusen
- Los nazis que vivieron entre nosotros
- Mallorca conserva todavía cincuenta hostales que resisten en la era del lujo
- Muere un ciclista de 83 años al ser arrollado por una furgoneta en Mallorca