Llama la atención, 1 de diciembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención

Redacción Digital

  • Las papeleras desbordadas de basura ayer por la mañana en el Paseo Sagrera de Palma, donde se ha instalado el mercadillo navideño.
  • Que el laberinto luminoso instalado reciente en la plaza Santo Domingo de la Calzada, en el Paseo Marítimo de Palma, ya presente desperfectos.
  • La gaviota que cazó y devoró una paloma ayer al mediodía en plena calle de la barriada palmesana de Nou Llevant, en una escena digna de un documental de vida salvaje.

