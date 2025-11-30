Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 30 de noviembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Que en Mallorca solo resista una pensión, la Bellavista, en el Port de Pollença, en un negocio dominado por los grandes establecimientos.
  • La discriminación que sufren los vecinos de es Jonquet, que ven que se cierra la Plaza de Toros por incumplir la normativa de ruidos, mientras ellos siguen aguantando el jaleo nocturno.
  • Que después de doce años no se haya podido aclarar qué le ocurrió a Malén Ortiz, la adolescente desaparecida sin dejar rastro en Santa Ponça.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents