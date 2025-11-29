Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 29 de noviembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Que el flamante Lexus de la presidenta Marga Prohens que estrelló su joven chófer cuando conducía solo fuera el mismo que utilizó en la legislatura anterior el exconseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela (PSOE).
  • Que los titulados en Medicina por la Universitat de les Illes Balears (UIB) se sitúen entre los aspirantes con mejores resultados en el último examen MIR a nivel nacional.
  • Que el llamado ‘Black Friday’ vivido ayer impulsara las ventas de ropa de abrigo, artículos de regalo y tecnología en las grandes superficies y apenas se notara en el pequeño comercio.
  • Que haya mallorquines que se planteen pagar 7.000 euros para disfrutar de una Mesa Premium para el concierto de David Guetta del Mallorca Live.

