Llama la atención, 29 de noviembre de 2025
- Que el flamante Lexus de la presidenta Marga Prohens que estrelló su joven chófer cuando conducía solo fuera el mismo que utilizó en la legislatura anterior el exconseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela (PSOE).
- Que los titulados en Medicina por la Universitat de les Illes Balears (UIB) se sitúen entre los aspirantes con mejores resultados en el último examen MIR a nivel nacional.
- Que el llamado ‘Black Friday’ vivido ayer impulsara las ventas de ropa de abrigo, artículos de regalo y tecnología en las grandes superficies y apenas se notara en el pequeño comercio.
- Que haya mallorquines que se planteen pagar 7.000 euros para disfrutar de una Mesa Premium para el concierto de David Guetta del Mallorca Live.
- Investigan si un trabajador de Emaya ha utilizado sus horas sindicales para viajar a Bali
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por temperaturas bajo cero
- Estos son los alcaldes que más cobran de Baleares
- El nuevo chófer de Prohens se estrelló él solo a la salida del aeropuerto de Palma con el coche oficial
- Una niña de 9 años revela tras una charla del 25N en un colegio de Palma que su tío la violaba
- Querella contra la mano derecha de Prohens por apartar a funcionarios para colocar a un allegado
- Caducan 52 expedientes sancionadores en el departamento de Turismo de Mallorca por no tramitarlos en un año
- El nuevo Paseo Marítimo de Palma estrena su iluminación navideña
La EMT Palma lanza una campaña solidaria para recoger alimentos y productos de higiene para familias vulnerables
Ses Nines, que ya cumplen veinte años
