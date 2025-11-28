OFERTA SÚPER BLACK FRIDAY
Llama la atención, 28 de noviembre de 2025
- Que los equipos de limpieza de Emaya lleven tiempo retirando los cascotes que se desprenden de la escultura Lugar de Encuentro V de Chillida instalada al principio de La Rambla de Palma.
- La expresión de complicidad con la que Francina Armengol otorgó la palabra a Pedro Sánchez tras el lapsus de Alberto Núñez Feijoó en el Parlamento el pasado miércoles.
- La alarma que causó la enorme humareda que se desprendió de una furgoneta que sufrió una avería ayer al mediodía en la rotonda de salida de Palma hacia Sóller.
- El monumental zapatazo lingüístico soltado ayer por el Ayuntamiento de Palma en Twitter: «La Bústia Reial vos espera al zaguán de Cort». La palabra zaguán muy catalana no es.
