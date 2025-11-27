Llama la atención, 27 de noviembre de 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

27 de noviembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención

Redacción Digital

  • Que el Ayuntamiento de Palma se plantee un cambio de ubicación del encendido de luces de Navidad del año que viene porque la plaza de España también se quedó pequeña.
  • Que todavía se vean en las calles de Palma algunos turistas con camiseta, pantalón corto y chanclas, como si fuera pleno verano, a pesar de que el termómetro haya descendido bruscamente.
  • Que las calles, rotondas y espacios públicos cubiertos de Capdepera estuvieran cubiertas de granizo y no de nieve, como parecía a simple vista.
  • Que un entrenador campeón del mundo de fútbol, como el argentino Lionel Scaloni, sea el padrino del sorteo de la Supercopa de España de fútbol sala que se celebrará en Palma el 3 y 4 de enero.

