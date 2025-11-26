Llama la atención, 26 de noviembre de 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

26 de noviembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • La sangría tremenda que están provocando los nuevos radares instalados en el Paseo Marítimo de Palma a juzgar por los continuos destellos que son visibles por la noche. Cada flash, una multa.
  • Que Rafa Nadal se deje querer cuando le comentan sobre la posibilidad de convertirse algún día en presidente del Real Madrid.
  • Que Iñaki Urdangarín haya concedido su primera entrevista televisada desde su salida de la cárcel a la cadena La 2 Cat, de RTVE... y en catalán.
  • Que los distintos movimientos feministas no se pongan de acuerdo para una manifestación conjunta ni en el Día Internacional Contra la Violencia de Género. Ayer empezaron casi en el mismo sitio y se fueron separando. Toda una metáfora.

