Llama la atención, 26 de noviembre de 2025
- La sangría tremenda que están provocando los nuevos radares instalados en el Paseo Marítimo de Palma a juzgar por los continuos destellos que son visibles por la noche. Cada flash, una multa.
- Que Rafa Nadal se deje querer cuando le comentan sobre la posibilidad de convertirse algún día en presidente del Real Madrid.
- Que Iñaki Urdangarín haya concedido su primera entrevista televisada desde su salida de la cárcel a la cadena La 2 Cat, de RTVE... y en catalán.
- Que los distintos movimientos feministas no se pongan de acuerdo para una manifestación conjunta ni en el Día Internacional Contra la Violencia de Género. Ayer empezaron casi en el mismo sitio y se fueron separando. Toda una metáfora.
- La Aemet activa la alerta naranja en Mallorca por olas de hasta 10 metros y avisa de la llegada de nieve
- Los caravanistas de Son Hugo crean una asociación de vecinos: 'La dirección de la piscina quiere que nos vayamos de aquí
- Pisoteadas extensiones de plantas de la plaza España durante el multitudinario encendido de luces de Navidad
- El caso de Eduardo Galindo, el mallorquín que dejó un puesto fijo en Amazon para estudiar en un campus sin profesores ni clases
- Pedro y Katty traspasan el bar La Última Parada: «Inventamos el bocadillo trifásico en Mallorca, nos ofrecemos a enseñar todo lo que sabemos»
- Denuncia la exhumación ilegal en una tumba en el cementerio de Génova
- El propietario de una villa turística ilegal de la red de Paco Garrido: “Yo no sé lo que hace ese señor, mi casa tiene licencia”
- El PSOE de Palma denuncia que el mercado navideño de sa Feixina 'es una falta de respeto a los vecinos y artesanos locales