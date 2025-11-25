Llama la atención, 25 de noviembre de 2025
- La mala costumbre de algunos conductores de colocar el morro de sus coches sobre la acera cuando aparcan en batería, lo que dificulta el paso a los carritos o las personas con movilidad reducida.
- Que lo primero que se encontraron los pasajeros de un avión que llegó a Palma este fin de semana fuera una avería en la puerta de acceso desde el finger. Tras esperar un buen rato tuvieron que dar un rodeo.
- El tamaño de algunas bicicletas eléctricas que circulan por Palma, con ruedas grandes como las de un Vespino, y que parecen más adecuadas para la calzada que para un carril bici.
- Lo maltrechas que han quedado las plantas de la Plaza de España tras ser pisoteadas por la multitud que acudió a ver las luces de navidad.
- Pedro y Katty traspasan el bar La Última Parada: «Inventamos el bocadillo trifásico en Mallorca, nos ofrecemos a enseñar todo lo que sabemos»
- El Gobierno quiere multiplicar el número de turistas en Mallorca
- Juristas de Mallorca opinan sobre la condena al fiscal general: 'Nos ha sorprendido
- La Vieja del Visillo': abre en Palma un bar restaurante donde divertirse y sentirse como en casa de la abuela
- La crisis habitacional dispara en Mallorca la figura del heredero okupa
- El encendido de las luces de Navidad desborda Palma
- Dos detenidos por un violento atraco a plena luz del día en la plaza de España de Palma
- El caso de Eduardo Galindo, el mallorquín que dejó un puesto fijo en Amazon para estudiar en un campus sin profesores ni clases