Llama la atención, 25 de noviembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • La mala costumbre de algunos conductores de colocar el morro de sus coches sobre la acera cuando aparcan en batería, lo que dificulta el paso a los carritos o las personas con movilidad reducida.
  • Que lo primero que se encontraron los pasajeros de un avión que llegó a Palma este fin de semana fuera una avería en la puerta de acceso desde el finger. Tras esperar un buen rato tuvieron que dar un rodeo.
  • El tamaño de algunas bicicletas eléctricas que circulan por Palma, con ruedas grandes como las de un Vespino, y que parecen más adecuadas para la calzada que para un carril bici.
  • Lo maltrechas que han quedado las plantas de la Plaza de España tras ser pisoteadas por la multitud que acudió a ver las luces de navidad.

