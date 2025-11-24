Llama la atención, 24 de noviembre de 2025
Palma
- La curiosa pintada contra la gentrificación en la calle Brotons de Palma: «Este grafiti funcionará -al tener que limpiarlo el propietario con un coste para su bolsillo- como una especie de impuesto a las inversiones inmobiliarias».
- Que el ‘sus’ al encendido de luces navideñas en Palma celebrado en la plaza Espanya generara descontento y cierta decepción por la escasez decorativa en comparación con el clásico y precioso Born.
- Las nuevas y necesarias papeleras que el Ayuntamiento de Palma ha instalado en el eje cívico de Blanquerna, con mayor capacidad que las anteriores.
- Que Mallorca pudiera verse el sábado desde Barcelona por las buenas condiciones de visibilidad y luz matinal.
- La Vieja del Visillo': abre en Palma un bar restaurante donde divertirse y sentirse como en casa de la abuela
- Palma enciende este sábado las luces de Navidad: hora, lugar de la fiesta y espectáculos
- Pedro y Katty traspasan el bar La Última Parada: «Inventamos el bocadillo trifásico en Mallorca, nos ofrecemos a enseñar todo lo que sabemos»
- Crece el número de turistas alemanes que denuncian multas por acceder a la zona de bajas emisiones de Palma
- Juristas de Mallorca opinan sobre la condena al fiscal general: 'Nos ha sorprendido
- Otro barrio de Palma se suma a la indignación por la falta de luces de Navidad
- El encendido de las luces de Navidad desborda Palma
- La crisis habitacional dispara en Mallorca la figura del heredero okupa