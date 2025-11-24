Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 24 de noviembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención

Redacción Digital

Palma
  • La curiosa pintada contra la gentrificación en la calle Brotons de Palma: «Este grafiti funcionará -al tener que limpiarlo el propietario con un coste para su bolsillo- como una especie de impuesto a las inversiones inmobiliarias».
  • Que el ‘sus’ al encendido de luces navideñas en Palma celebrado en la plaza Espanya generara descontento y cierta decepción por la escasez decorativa en comparación con el clásico y precioso Born.
  • Las nuevas y necesarias papeleras que el Ayuntamiento de Palma ha instalado en el eje cívico de Blanquerna, con mayor capacidad que las anteriores.
  • Que Mallorca pudiera verse el sábado desde Barcelona por las buenas condiciones de visibilidad y luz matinal.

