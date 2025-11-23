Llama la atención, 23 de noviembre de 2025
Palma
- Las escasas explicaciones públicas que se han dado por la paralización y después puesta en marcha de nuevo del macromontaje del mercadillo navideño de dos austriacos en la plaza de sa Feixina.
- Que el Atlético Baleares haya consultado a sus socios para poner a la tribuna principal del campo el nombre de Ingo Volckmann, precisamente propietario del club y del estadio.
- Que Calvià haya agotado todas las plazas disponibles para participar en sus jornadas sobre setas, que se celebran en Galatzó.
- La Vieja del Visillo': abre en Palma un bar restaurante donde divertirse y sentirse como en casa de la abuela
- El temporal azota a Mallorca: frío, granizo y hasta un cap de fibló
- Palma enciende este sábado las luces de Navidad: hora, lugar de la fiesta y espectáculos
- Juristas de Mallorca opinan sobre la condena al fiscal general: 'Nos ha sorprendido
- Otro barrio de Palma se suma a la indignación por la falta de luces de Navidad
- La cadena de supermercados DIA abre en Inca su primera tienda en Mallorca
- Los nuevos radares de la avenida Adolfo Suárez de Palma ya multan
- Muere un hombre tras caer al mar con su coche cuando salía del ferry en el puerto de Ciutadella