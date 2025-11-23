Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 23 de noviembre de 2025

Redacción Digital

Palma
  • Las escasas explicaciones públicas que se han dado por la paralización y después puesta en marcha de nuevo del macromontaje del mercadillo navideño de dos austriacos en la plaza de sa Feixina.
  • Que el Atlético Baleares haya consultado a sus socios para poner a la tribuna principal del campo el nombre de Ingo Volckmann, precisamente propietario del club y del estadio.
  • Que Calvià haya agotado todas las plazas disponibles para participar en sus jornadas sobre setas, que se celebran en Galatzó.

