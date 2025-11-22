Llama la atención, 22 de noviembre de 2025
- Que el cartel de ‘acceso del personal’ a la obra del edificio de Salud de la calle Cecili Metel esté en tres idiomas -castellano, chino y árabe- y ninguno de ellos sea el catalán.
- Que un coche patrulla de la Policía Local estuviera la noche del 20-N vigilando el busto de Aurora Picornell en el Molinar.
- Que el mallorquín Ramon Rosselló-Mora se sitúe entre los científicos más citados del mundo por cuarto año consecutivo.
- Que en una de las casetas navideñas que ha montado Cort en las Ramblas pueda verse un póster de la Feria del Libro de Córdoba de 2024.
- Que para las plazas de peón especialista u operario de Emaya exijan superar varias pruebas físicas centradas en medir la fuerza y la resistencia.
