Llama la atención, 22 de noviembre de 2025

22 de noviembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Que el cartel de ‘acceso del personal’ a la obra del edificio de Salud de la calle Cecili Metel esté en tres idiomas -castellano, chino y árabe- y ninguno de ellos sea el catalán.
  • Que un coche patrulla de la Policía Local estuviera la noche del 20-N vigilando el busto de Aurora Picornell en el Molinar.
  • Que el mallorquín Ramon Rosselló-Mora se sitúe entre los científicos más citados del mundo por cuarto año consecutivo.
  • Que en una de las casetas navideñas que ha montado Cort en las Ramblas pueda verse un póster de la Feria del Libro de Córdoba de 2024.
  • Que para las plazas de peón especialista u operario de Emaya exijan superar varias pruebas físicas centradas en medir la fuerza y la resistencia.

