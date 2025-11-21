Llama la atención, 21 de noviembre de 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

21 de noviembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Que en la calle Manacor vaya a levantarse otra promoción de pisos de alto standing muy cerca de otra de Taylor Wimpey, ubicada donde se derribó un edificio de los años 40.
  • Que los Bombers de Mallorca alerten de un aumento del riesgo de incendios en las casas coincidiendo con la llegada del aire ártico y la bajada brusca de temperaturas.
  • Que Enaire haya renovado con tecnología 3D el radar de tráfico aéreo de Randa.
  • Que Sineu sea el municipio balear donde más subió la vivienda en 2025, alcanzando los 2.915 euros por metro cuadrado.
  • Que después de la queja de los vecinos del Rafal, los de Can Pastilla protesten porque el Ayuntamiento de Palma no ha instalado luces en su barrio.

