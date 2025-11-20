Llama la atención, 20 de noviembre de 2025
Palma
- Que en la reforma de la plaza situada entre las calles Santa Magdalena y Eccehomo de Palma también hayan talado tres árboles que llevaban allí varias décadas.
- Que Norma Duval cogiera el martes un vuelo de Madrid a Palma y fuera muy cargada de equipaje.
- Que más de 300 locales comerciales se hayan convertido en viviendas en la capital balear, según cálculos del Govern.
- Que el supervelero de 106 metros de eslora Black Pearl haya regresado a Mallorca eligiendo las instalaciones del renovado Club de Mar.
- El overbooking de pacientes que registró ayer el ascensor del módulo E del hospital Son Espases porque el del módulo anterior no funcionaba.
- La nieve llega a Mallorca: así será la primera nevada del otoño
- La marca mallorquina de zapatillas Yuccs entra en concurso de acreedores y cierra su tienda en Palma
- La expulsión de los vecinos de Canamunt: “Me echan porque el propietario quiere vender mi piso de menos de 80 m² por más de un millón de euros”
- Paralizada la instalación del mercado navideño de sa Feixina a pocos días de su apertura
- El espectáculo del encendido de luces de Palma se muda a la plaza España por seguridad y Cort se plantea cerrar al tráfico Avingudes
- Afectados por el concurso de acreedores de la marca de calzado mallorquina Yuccs: 'La conocí a raíz de una publicidad del rey Felipe VI, pero los zapatos nunca me han llegado
- Intervienen 20 toneladas de marisco y pescado no apto para el consumo humano en Palma
- Una madre musulmana exige en los tribunales el derecho de su hijo a recibir religión islámica en un colegio católico de Palma