Llama la atención, 20 de noviembre de 2025

Redacción Digital

Palma
  • Que en la reforma de la plaza situada entre las calles Santa Magdalena y Eccehomo de Palma también hayan talado tres árboles que llevaban allí varias décadas.
  • Que Norma Duval cogiera el martes un vuelo de Madrid a Palma y fuera muy cargada de equipaje.
  • Que más de 300 locales comerciales se hayan convertido en viviendas en la capital balear, según cálculos del Govern.
  • Que el supervelero de 106 metros de eslora Black Pearl haya regresado a Mallorca eligiendo las instalaciones del renovado Club de Mar.
  • El overbooking de pacientes que registró ayer el ascensor del módulo E del hospital Son Espases porque el del módulo anterior no funcionaba.

