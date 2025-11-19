Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 19 de noviembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • La cantidad de plásticos que estos días de tormenta llegan a las playas de Palma.
  • Que los pasajeros que aterrizan en el módulo C del aeropuerto de Palma se vean obligados a caminar unos 25 minutos hasta las nuevas salidas del módulo D para abandonar la terminal.
  • Que la espera para contactar telefónicamente con el departamento de citas médicas de Son Espases por las mañanas sea de hasta 20 minutos.
  • Los surfistas madrugadores que buscan buenas olas con el mal tiempo.
  • Que la porcella mallorquina ya se esté vendiendo a 130 euros cuando falta un mes para Navidad.
  • Que se celebre una batalla de variats en Santa Maria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents