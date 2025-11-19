Llama la atención, 19 de noviembre de 2025
- La cantidad de plásticos que estos días de tormenta llegan a las playas de Palma.
- Que los pasajeros que aterrizan en el módulo C del aeropuerto de Palma se vean obligados a caminar unos 25 minutos hasta las nuevas salidas del módulo D para abandonar la terminal.
- Que la espera para contactar telefónicamente con el departamento de citas médicas de Son Espases por las mañanas sea de hasta 20 minutos.
- Los surfistas madrugadores que buscan buenas olas con el mal tiempo.
- Que la porcella mallorquina ya se esté vendiendo a 130 euros cuando falta un mes para Navidad.
- Que se celebre una batalla de variats en Santa Maria.
- Deniegan una ayuda del Estado a una madre con dos hijos pequeños por su patrimonio bancario
- La marca mallorquina de zapatillas Yuccs entra en concurso de acreedores y cierra su tienda en Palma
- El espectáculo del encendido de luces de Palma se muda a la plaza España por seguridad y Cort se plantea cerrar al tráfico Avingudes
- La expulsión de los vecinos de Canamunt: “Me echan porque el propietario quiere vender mi piso de menos de 80 m² por más de un millón de euros”
- Pau Carbonell, joven con coche eléctrico: “Es una inversión a largo plazo, se pueden ahorrar unos 1.000 euros al año”
- La Aemet alerta: después de Claudia llega a Mallorca un temporal que dejará lluvia, frío y nieve
- Una pasarela elevada unirá la terminal del aeropuerto de Palma y el parking
- Deniegan a un vecino de Palma revertir el cambio en el orden de sus apellidos tras arrepentirse