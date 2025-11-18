Llama la atención, 18 de noviembre de 2025

Que la plaza de las Columnas se engalanara la semana pasada con muchas flores para un rodaje que pilló por sorpresa a los vecinos.
Que el Ayuntamiento de Alaró haya pedido explicaciones a Telefónica por el parón en el servicio de telefonía e internet que afectó este fin de semana pasado al municipio durante más de 40 horas y haya solicitado al Ministerio de Transformación Digital que sancione a la empresa por la incidencia.
El poco discreto cartel de ‘se vende’ que puede verse en un piso desde la plaza de Cort.
La gran expectativa que se ha creado ante la posibilidad de una nevada el jueves y el viernes en la Serra de Tramuntana.
Que haya empezado la temporada de cocido madrileño en algunos restaurantes de Mallorca.