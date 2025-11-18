Llama la atención, 18 de noviembre de 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

18 de noviembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Que la plaza de las Columnas se engalanara la semana pasada con muchas flores para un rodaje que pilló por sorpresa a los vecinos.
  • Que el Ayuntamiento de Alaró haya pedido explicaciones a Telefónica por el parón en el servicio de telefonía e internet que afectó este fin de semana pasado al municipio durante más de 40 horas y haya solicitado al Ministerio de Transformación Digital que sancione a la empresa por la incidencia.
  • El poco discreto cartel de ‘se vende’ que puede verse en un piso desde la plaza de Cort.
  • La gran expectativa que se ha creado ante la posibilidad de una nevada el jueves y el viernes en la Serra de Tramuntana.
  • Que haya empezado la temporada de cocido madrileño en algunos restaurantes de Mallorca.

