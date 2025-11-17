Llama la atención, 17 de noviembre de 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

17 de noviembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • La desmovilización y el desánimo internos que reina en Més per Mallorca: menos de 70 afiliados acudieron a la asamblea en Algaida que votó mantenerse en la coalición con Sumar.
  • Que con la costosa remodelación del aeropuerto de Palma en algunas zonas se hayan sujetado las luces con bridas.
  • Que Cort vaya a gastarse 20.000 euros en un vestuario de «gran gala» y cascos con plumas para la Policía local.
  • Que el éxito de las visitas a la residencia de las Hermanitas de los Pobres de Palma -ahora del Consell-, en el marco del festival de arquitectura Open House, desbordara las previsiones y tuviera que ponerse lista de espera.
  • Que SFM elimine desde mañana los trayectos rápidos desde Manacor y sa Pobla a Palma.

TEMAS

