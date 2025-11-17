Llama la atención, 17 de noviembre de 2025
- La desmovilización y el desánimo internos que reina en Més per Mallorca: menos de 70 afiliados acudieron a la asamblea en Algaida que votó mantenerse en la coalición con Sumar.
- Que con la costosa remodelación del aeropuerto de Palma en algunas zonas se hayan sujetado las luces con bridas.
- Que Cort vaya a gastarse 20.000 euros en un vestuario de «gran gala» y cascos con plumas para la Policía local.
- Que el éxito de las visitas a la residencia de las Hermanitas de los Pobres de Palma -ahora del Consell-, en el marco del festival de arquitectura Open House, desbordara las previsiones y tuviera que ponerse lista de espera.
- Que SFM elimine desde mañana los trayectos rápidos desde Manacor y sa Pobla a Palma.
- Multan con 28.000 euros a un restaurante de Mallorca tras sorprender a dos operarios en paro limpiando el local
- Kim Fournais ya es el mayor terrateniente de Banyalbufar tras comprar s’Arboçar
- Muere un hombre de 53 años en un choque frontal entre dos coches en una rotonda de Alcúdia
- ¿Por qué el cielo de Palma se ve rojizo y borroso hoy?
- Impiden viajar a un joven deportista mallorquín al Campeonato de España de kárate
- Así será el mercado navideño austriaco de sa Feixina: sobrasada, ensaimada, Bretzel y vino caliente
- SFM elimina los trayectos rápidos desde Manacor y sa Pobla a partir del lunes
- El asesino del cementerio mató a cuchilladas a su novia parricida