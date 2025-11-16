Llama la atención, 16 de noviembre de 2025
- Los nuevos espejos en los baños de los juzgados de Vía Alemania de Palma, que deforman la silueta del que mira como si fueran los de una atracción de feria.
- Las numerosas e incomprensibles incógnitas que deja el papel jugado por la Inspección Educativa en el conflicto del Instituto Josep Maria Llompart de Palma.
- El derroche ayer de la calefacción en el aeropuerto, haciendo sudar a todos los pasajeros con una temperatura tropical, mientras fuera había unos agradables 20 grados.
- Multan con 28.000 euros a un restaurante de Mallorca tras sorprender a dos operarios en paro limpiando el local
- El Ayuntamiento de Palma talará todos los Bellasombra que quedan en la plaza Llorenç Villalonga por 'riesgo de caída
- Una creadora de contenido emociona en redes tras caminar 140km sola en Mallorca por la ruta de Pedra en Sec
- Una jueza de Palma concede la residencia a un extranjero con un antecedente por falsedad al no suponer una amenaza a la seguridad
- El Consell niega el título de Mestre Artesà Honorífic al artesano que lo propuso y que lleva tres décadas promoviendo la artesanía balear: 'Me siento menospreciado por los políticos
- Bochorno, escopetas y sobrasadas XL: la otra cara del Dijous Bo 2025
- Muere un hombre de 53 años en un choque frontal entre dos coches en una rotonda de Alcúdia
- ¿Por qué el cielo de Palma se ve rojizo y borroso hoy?