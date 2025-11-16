Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 16 de noviembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Los nuevos espejos en los baños de los juzgados de Vía Alemania de Palma, que deforman la silueta del que mira como si fueran los de una atracción de feria.
  • Las numerosas e incomprensibles incógnitas que deja el papel jugado por la Inspección Educativa en el conflicto del Instituto Josep Maria Llompart de Palma.
  • El derroche ayer de la calefacción en el aeropuerto, haciendo sudar a todos los pasajeros con una temperatura tropical, mientras fuera había unos agradables 20 grados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents