Llama la atención, 15 de noviembre de 2025
- La cola que se creó el jueves, coincidiendo con el Dijous Bo, en la administración de lotería de Inca para comprar décimos de Navidad.
- Que los comercios de Palma vayan a ofrecer a sus clientes descuentos en los aparcamientos municipales a partir de una nueva plataforma digital.
- Que dos tercios de las casas de Balears se concentren en el 1% de su territorio, según un estudio del Govern.
- Que hasta los puestos artesanales de buñuelos de Mallorca acepten pagos con tarjeta.
- Que el Museu del Ferrocarril de Mallorca registrara un lleno absoluto el primer día abierto al público.
- Que más de 35 buceadores participen este domingo en una limpieza submarina en el Club de Mar.
- Multan con 28.000 euros a un restaurante de Mallorca tras sorprender a dos operarios en paro limpiando el local
- El veterinario Ricardo Sastre, sobre la gripe aviar: “Todas las medidas de precaución son buenas pero la población en Baleares puede estar tranquila”
- El veto al alquiler turístico en Nueva York provoca el 'aumento descomunal' de los precios de los hoteles
- Una creadora de contenido emociona en redes tras caminar 140km sola en Mallorca por la ruta de Pedra en Sec
- El Ayuntamiento de Palma talará todos los Bellasombra que quedan en la plaza Llorenç Villalonga por 'riesgo de caída
- El director del IES Josep Maria Llompart renuncia tras las denuncias del profesorado
- Una jueza de Palma concede la residencia a un extranjero con un antecedente por falsedad al no suponer una amenaza a la seguridad
- Bochorno, escopetas y sobrasadas XL: la otra cara del Dijous Bo 2025