Llama la atención, 15 de noviembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • La cola que se creó el jueves, coincidiendo con el Dijous Bo, en la administración de lotería de Inca para comprar décimos de Navidad.
  • Que los comercios de Palma vayan a ofrecer a sus clientes descuentos en los aparcamientos municipales a partir de una nueva plataforma digital.
  • Que dos tercios de las casas de Balears se concentren en el 1% de su territorio, según un estudio del Govern.
  • Que hasta los puestos artesanales de buñuelos de Mallorca acepten pagos con tarjeta.
  • Que el Museu del Ferrocarril de Mallorca registrara un lleno absoluto el primer día abierto al público.
  • Que más de 35 buceadores participen este domingo en una limpieza submarina en el Club de Mar.

  1. Multan con 28.000 euros a un restaurante de Mallorca tras sorprender a dos operarios en paro limpiando el local
  2. El veterinario Ricardo Sastre, sobre la gripe aviar: “Todas las medidas de precaución son buenas pero la población en Baleares puede estar tranquila”
  3. El veto al alquiler turístico en Nueva York provoca el 'aumento descomunal' de los precios de los hoteles
  4. Una creadora de contenido emociona en redes tras caminar 140km sola en Mallorca por la ruta de Pedra en Sec
  5. El Ayuntamiento de Palma talará todos los Bellasombra que quedan en la plaza Llorenç Villalonga por 'riesgo de caída
  6. El director del IES Josep Maria Llompart renuncia tras las denuncias del profesorado
  7. Una jueza de Palma concede la residencia a un extranjero con un antecedente por falsedad al no suponer una amenaza a la seguridad
  8. Bochorno, escopetas y sobrasadas XL: la otra cara del Dijous Bo 2025

