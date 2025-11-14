Llama la atención, 14 de noviembre de 2025
- Las protestas de los trabajadores de IB3, con pancartas incluidas, por sus condiciones laborales a la llegada de la presidenta Prohens al Dijous Bo.
- Que Ports IB ya haya abierto el plazo de solicitud de amarres temporales para embarcaciones de alquiler y actividades náuticas.
- Que menos del 5% de los pisos de Palma tengan un precio por debajo de los 200.000 euros y casi todos ellos estén okupados.
- Que el ex seleccionador nacional Javier Clemente sorprendiera este miércoles con su presencia en el aeropuerto de Palma.
- Que un hombre acusado de varios robos en hoteles de Balears se hiciera pasar por un cliente que no podía acceder a su habitación ni desbloquear la caja fuerte y consiguiera convencer a los empleados para que le facilitaran el acceso a ambas.
- La UCO avanza que tiene «pendiente» un informe sobre los negocios de Koldo con el Govern
- Baleares no confina las aves de corral por la gripe aviar y prohíbe los mercados y certámenes ganaderos desde este lunes
- El veto al alquiler turístico en Nueva York provoca el 'aumento descomunal' de los precios de los hoteles
- El alcalde de Palma, Jaime Martínez, sobre el nuevo Paseo Marítimo: 'Existían otras alternativas en los accesos y los aparcamientos
- La Armada recupera once años después el hangar del yate real Fortuna en la base naval de Portopí de Palma
- El restaurante Can Frasquet deberá retirar de la fachada elementos como el césped artificial y restituir el rótulo original
- Los propios trabajadores destaparon el descuadre en las nóminas del Ayuntamiento de Deià
- Doctora Maria Barceló Crespí, tras 50 años de docencia: 'No concibo que haya universitarios que no se leen un libro en todo el curso
Zamora, de la naturaleza al arte
Un proyecto de Turismo de Zamora
Málaga, el arte como destino
Un proyecto de Ayuntamiento de Málaga
ESTIMAR Hotels: Escapadas de bienestar en Calpe
Un proyecto de Estimar Hotels