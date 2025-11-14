Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 14 de noviembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Las protestas de los trabajadores de IB3, con pancartas incluidas, por sus condiciones laborales a la llegada de la presidenta Prohens al Dijous Bo.
  • Que Ports IB ya haya abierto el plazo de solicitud de amarres temporales para embarcaciones de alquiler y actividades náuticas.
  • Que menos del 5% de los pisos de Palma tengan un precio por debajo de los 200.000 euros y casi todos ellos estén okupados.
  • Que el ex seleccionador nacional Javier Clemente sorprendiera este miércoles con su presencia en el aeropuerto de Palma.
  • Que un hombre acusado de varios robos en hoteles de Balears se hiciera pasar por un cliente que no podía acceder a su habitación ni desbloquear la caja fuerte y consiguiera convencer a los empleados para que le facilitaran el acceso a ambas.

TEMAS

