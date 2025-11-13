Llama la atención, 13 de noviembre de 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

13 de noviembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • La gran cantidad de gente que acudió a la ruta guiada por el barrio de Son Gotleu en el marco del festival de arquitectura Open House Palma.
  • Que Palma sea la cuarta ciudad de España con la tasa de basura más alta, por detrás de Valencia, Girona y Tarragona.
  • Que los aficionados al fútbol se hayan quedado finalmente sin el derbi entre el Mallorca y el Atlético Baleares en la Copa del Rey.
  • Que la conocida pizzería Mama’s Pepper prepare su desembarco en el nuevo Paseo Marítimo de Palma, a la altura del hotel Meliá Palma Marina.
  • Que Cort esté enviando SMS avisando de la caducidad de descuentos en la EMT asociados a la tarjeta ciudadana.
  • Que los pisos con ascensor sean un 6,31% más caros.

