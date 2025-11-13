Llama la atención, 13 de noviembre de 2025
- La gran cantidad de gente que acudió a la ruta guiada por el barrio de Son Gotleu en el marco del festival de arquitectura Open House Palma.
- Que Palma sea la cuarta ciudad de España con la tasa de basura más alta, por detrás de Valencia, Girona y Tarragona.
- Que los aficionados al fútbol se hayan quedado finalmente sin el derbi entre el Mallorca y el Atlético Baleares en la Copa del Rey.
- Que la conocida pizzería Mama’s Pepper prepare su desembarco en el nuevo Paseo Marítimo de Palma, a la altura del hotel Meliá Palma Marina.
- Que Cort esté enviando SMS avisando de la caducidad de descuentos en la EMT asociados a la tarjeta ciudadana.
- Que los pisos con ascensor sean un 6,31% más caros.
- La UCO avanza que tiene «pendiente» un informe sobre los negocios de Koldo con el Govern
- Baleares no confina las aves de corral por la gripe aviar y prohíbe los mercados y certámenes ganaderos desde este lunes
- El veto al alquiler turístico en Nueva York provoca el 'aumento descomunal' de los precios de los hoteles
- El alcalde de Palma, Jaime Martínez, sobre el nuevo Paseo Marítimo: 'Existían otras alternativas en los accesos y los aparcamientos
- El restaurante Can Frasquet deberá retirar de la fachada elementos como el césped artificial y restituir el rótulo original
- Los propios trabajadores destaparon el descuadre en las nóminas del Ayuntamiento de Deià
- Doctora Maria Barceló Crespí, tras 50 años de docencia: 'No concibo que haya universitarios que no se leen un libro en todo el curso
- Profesores del IES Josep Maria Llompart piden la dimisión del director por ocultar nueve meses el grave informe de riesgos psicosociales