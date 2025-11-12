Llama la atención, 12 de noviembre de 2025
- Que la Delegación del Gobierno ya haya levantado en un solar anexo al nuevo Club de Mar las dos carpas para la atención de migrantes llegados en patera.
- Que el nuevo mercadillo navideño de sa Feixina que rechazan los vecinos de Santa Catalina vaya a contar con pista de hielo y rampa de trineos.
- Que el dueño del Medusa Beach, el establecimiento de s’Arenal en cuyo derrumbe murieron cuatro personas, dijera ayer ante el juez que desconocía las irregularidades del edificio, pese a que lo visitaba con frecuencia con familia y amigos.
- Que los 3,5 kilómetros de recorrido del carril bici del nuevo Passeig Marítim estén ya abiertos al público en su totalidad, incluido el tramo junto a la estación impulsora de Pelaires, el último tramo que todavía permanecía cortado a la espera del final de las obras.
- Doctora Maria Barceló Crespí, tras 50 años de docencia: 'No concibo que haya universitarios que no se leen un libro en todo el curso
- Los técnicos con el carné C se niegan a conducir las nuevas ambulancias del Govern en Mallorca
- Profesores denuncian años de abuso de poder y acoso del director del IES Josep Maria Llompart de Palma
- Largas colas de coches colapsan las carreteras ante la locura colectiva por ver la exhibición de cazas supersónicos sobre Mallorca
- Cierra Carns Comas en el Mercat de l'Olivar: «La primera hamburguesa que se comió en Mallorca la hizo mi madre»
- Adiós a las pegatinas de la ORA: Palma estrenará un sistema digital para controlar los aparcamientos en la zona azul
- Enrique Murillo, editor: 'El libro ya no es para leer, es para regalar, nadie leyó el Planeta de Sonsoles Ónega
- Palma se vuelve más dulce: las nuevas tiendas de chuches conquistan el centro con color y sabor nórdico