Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 12 de noviembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Que la Delegación del Gobierno ya haya levantado en un solar anexo al nuevo Club de Mar las dos carpas para la atención de migrantes llegados en patera.
  • Que el nuevo mercadillo navideño de sa Feixina que rechazan los vecinos de Santa Catalina vaya a contar con pista de hielo y rampa de trineos.
  • Que el dueño del Medusa Beach, el establecimiento de s’Arenal en cuyo derrumbe murieron cuatro personas, dijera ayer ante el juez que desconocía las irregularidades del edificio, pese a que lo visitaba con frecuencia con familia y amigos.
  • Que los 3,5 kilómetros de recorrido del carril bici del nuevo Passeig Marítim estén ya abiertos al público en su totalidad, incluido el tramo junto a la estación impulsora de Pelaires, el último tramo que todavía permanecía cortado a la espera del final de las obras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents