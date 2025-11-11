Llama la atención, 11 de noviembre de 2025
- Que en el momento en que el ministro Óscar Puente recorría ayer el nuevo Passeig Marítim un autobús de la EMT se encontrara averiado a cien metros.
- Que los socialistas de Palma y Mallorca reivindicaran ayer el proyecto del Passeig Marítim como propio, aunque ninguna autoridad recordara su impulso y defensa del proyecto.
- Que la sección de comida preparada de Mercadona y su pequeño comedor anexo sean utilizados, además de por clientes, por ciudadanos que llevan el menú del día de casa guardado en un táper.
- Que Decathlon, la multinacional francesa de distribución de ropa deportiva y accesorios, ya anuncie la próxima apertura de la que será su cuarta tienda en Mallorca, en la calle Caputxins de Palma, cuyas obras, iniciadas en octubre de 2024, se han ahora acelerado.
- La renuncia de sa Pobla al mar es más antigua de lo que se creía
- Largas colas de coches colapsan las carreteras ante la locura colectiva por ver la exhibición de cazas supersónicos sobre Mallorca
- Vianants Mallorca celebra la eliminación del carril bici de Blanquerna: «Ahora hay que controlar que no crezcan las terrazas»
- Isabel Preysler revisaba los ligues de Miguel Boyer en Mallorca
- Los técnicos con el carné C se niegan a conducir las nuevas ambulancias del Govern en Mallorca
- Cierra Carns Comas en el Mercat de l'Olivar: «La primera hamburguesa que se comió en Mallorca la hizo mi madre»
- Adiós a las pegatinas de la ORA: Palma estrenará un sistema digital para controlar los aparcamientos en la zona azul
- Enrique Murillo, editor: 'El libro ya no es para leer, es para regalar, nadie leyó el Planeta de Sonsoles Ónega
Invertir en el nuevo entorno económico
En colaboración con BBVA