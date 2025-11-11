Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 11 de noviembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Que en el momento en que el ministro Óscar Puente recorría ayer el nuevo Passeig Marítim un autobús de la EMT se encontrara averiado a cien metros.
  • Que los socialistas de Palma y Mallorca reivindicaran ayer el proyecto del Passeig Marítim como propio, aunque ninguna autoridad recordara su impulso y defensa del proyecto.
  • Que la sección de comida preparada de Mercadona y su pequeño comedor anexo sean utilizados, además de por clientes, por ciudadanos que llevan el menú del día de casa guardado en un táper.
  • Que Decathlon, la multinacional francesa de distribución de ropa deportiva y accesorios, ya anuncie la próxima apertura de la que será su cuarta tienda en Mallorca, en la calle Caputxins de Palma, cuyas obras, iniciadas en octubre de 2024, se han ahora acelerado.

TEMAS

Tracking Pixel Contents