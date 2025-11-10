Llama la atención, 10 de noviembre de 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

10 de noviembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • La importante cantidad de piraguas que ayer por la mañana estaban entrenando en el lago del Parc de la Mar, a los pies de la Catedral.
  • Que el Ministerio de Cultura vaya a dar un apoyo específico al festival MoboFest de Mallorca, con una aportación de 20.000 euros.
  • Que el sábado las lluvias superasen los 40 mm en algunos puntos de la Serra, como Lluc, Galilea o Son Torrella.
  • El éxito que cosechó el fin de semana el gran torneo de truc que se celebró en Búger.
  • Que ciudadanos y asociaciones ya estén preocupadas ante la posibilidad de que crezcan las terrazas en la calle Blanquerna tras la eliminación del carril bici.
  • Que la Bodega Salas de Inca regrese en forma de librería infantil y de libros de segunda mano.

