Llama la atención, 10 de noviembre de 2025
- La importante cantidad de piraguas que ayer por la mañana estaban entrenando en el lago del Parc de la Mar, a los pies de la Catedral.
- Que el Ministerio de Cultura vaya a dar un apoyo específico al festival MoboFest de Mallorca, con una aportación de 20.000 euros.
- Que el sábado las lluvias superasen los 40 mm en algunos puntos de la Serra, como Lluc, Galilea o Son Torrella.
- El éxito que cosechó el fin de semana el gran torneo de truc que se celebró en Búger.
- Que ciudadanos y asociaciones ya estén preocupadas ante la posibilidad de que crezcan las terrazas en la calle Blanquerna tras la eliminación del carril bici.
- Que la Bodega Salas de Inca regrese en forma de librería infantil y de libros de segunda mano.
- Largas colas de coches colapsan las carreteras ante la locura colectiva por ver la exhibición de cazas supersónicos sobre Mallorca
- El aeropuerto de Palma interrumpe el tráfico aéreo una hora y media por la exhibición de cazas de combates supersónicos sobre Mallorca
- Enrique Murillo, editor: 'El libro ya no es para leer, es para regalar, nadie leyó el Planeta de Sonsoles Ónega
- Los centros públicos de FP no encuentran empresas para las prácticas mientras la red privada y concertada no para de crecer
- Vianants Mallorca celebra la eliminación del carril bici de Blanquerna: «Ahora hay que controlar que no crezcan las terrazas»
- Emergencias pide máxima precaución ante la nueva borrasca prevista el sábado
- La ‘munarització’ de Marga Prohens
- Isabel Preysler revisaba los ligues de Miguel Boyer en Mallorca