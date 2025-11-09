Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 9 de noviembre de 2025

  • Que la concentración de ayer por la Sanidad Pública convocada en la plaza de España por CC OO, UGT y otras asociaciones se suspendiera tan solo diez minutos antes de la hora prevista de celebración.
  • Que la entidad Ciutadans per Palestina reivindique boicotear la celebración de la Copa del Mundo de Esgrima, que tiene lugar en Palma, por contar con la presencia del equipo de Israel.
  • Que la edad más frecuente de muerte en España se sitúe ya en los 90 años.

