Llama la atención, 9 de noviembre de 2025
- Que la concentración de ayer por la Sanidad Pública convocada en la plaza de España por CC OO, UGT y otras asociaciones se suspendiera tan solo diez minutos antes de la hora prevista de celebración.
- Que la entidad Ciutadans per Palestina reivindique boicotear la celebración de la Copa del Mundo de Esgrima, que tiene lugar en Palma, por contar con la presencia del equipo de Israel.
- Que la edad más frecuente de muerte en España se sitúe ya en los 90 años.
- Los centros públicos de FP no encuentran empresas para las prácticas mientras la red privada y concertada no para de crecer
- El Vito', líder de un clan de Son Banya, recibe una paliza en la cárcel
- Hornos de Mallorca deciden cerrar los domingos: “Este oficio es sacrificado, necesitamos conciliar”
- Emergencias pide máxima precaución ante la nueva borrasca prevista el sábado
- El aeropuerto de Palma interrumpe el tráfico aéreo una hora y media por la exhibición de cazas de combates supersónicos sobre Mallorca
- Open House Palma abrirá Son Busquets, la residencia de las Hermanitas de los Pobres y el antiguo bar Casablanca
- Aemet alerta de un frente intenso con lluvias y viento este sábado en Baleares
- La ‘munarització’ de Marga Prohens