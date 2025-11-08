Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 8 de noviembre de 2025

Redacción Digital

  • La garrafal falta de ortografía sobre la lluvia cometida el jueves por la DGT en una señal electrónica de la carretera de Sóller: «Alerta taronja por plujas».
  • La presencia de las mallorquinas Rossy de Palma y Samantha Hudson en la exclusiva presentación del nuevo disco de Rosalía en el MNAC.
  • Que los vecinos del Paseo Marítimo exijan que se aplique en la zona el decreto de turismo de excesos al ver que las actas que Cort levanta por venta y consumo irregular de alcohol no consiguen poner coto al incivismo.
  • Que los turistas fotografiaran en la plaza de España de Palma la luna, que quedó suspendida sobre la estatua de Jaume I.
  • Que la decisión de Neus Truyol de no presentarse a las próximas elecciones haya cogido por sorpresa a la propia cúpula de Més.

