Llama la atención, 7 de noviembre de 2025
- Que un coche mal estacionado bloqueara ayer el paso a un autobús en un cruce de Son Espases, causando cortes en la vía y provocando un gran atasco y retrasos en la ruta de la EMT.
- Que el Ayuntamiento de Marratxí haya habilitado la recogida puerta a puerta en Pòrtol y el único punto para coger los cubos obligatorios esté a 7 kilómetros de la localidad y no esté conectado con transporte público.
- Que la tortuga Mimosa, rescatada en aguas de Mallorca el pasado 28 de octubre, haya sido operada con éxito tras hallar en su esófago un anzuelo.
- Que uno de cada cinco residentes en Balears esté en riesgo de exclusión social.
- Que en pocos meses vaya a ver la luz un libro sobre los 15 años de trabajo científico en Almallutx.
- Instalan dos nuevos radares en la avenida Adolfo Suárez de Palma para castigar el exceso de velocidad
- Las fiestas de Sant Sebastià de Palma pierden su concierto de gran formato y se traslada a la Mare de Déu de la Salut
- El radar de la Vía Cintura de Palma ya está operativo: está multando desde esta fecha
- Así ha quedado el edificio Mediterráneo del Paseo Marítimo tras la eliminación completa del histórico puente de 1958
- Aldama celebra en audio el segundo pelotazo con el Govern Armengol
- Estos son los requisitos de acceso a las ayudas para que los menores de 40 años compren su primera vivienda en Baleares
- Se cumplen 20 años de la demolición nocturna del Pont des Tren: “La gente lloraba al ver su destrucción”
- Una turbonada sorprende a Mallorca a primera hora de la mañana: qué es y por qué se forma este fenómeno meteorológico