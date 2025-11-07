Llama la atención, 7 de noviembre de 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

7 de noviembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Que un coche mal estacionado bloqueara ayer el paso a un autobús en un cruce de Son Espases, causando cortes en la vía y provocando un gran atasco y retrasos en la ruta de la EMT.
  • Que el Ayuntamiento de Marratxí haya habilitado la recogida puerta a puerta en Pòrtol y el único punto para coger los cubos obligatorios esté a 7 kilómetros de la localidad y no esté conectado con transporte público.
  • Que la tortuga Mimosa, rescatada en aguas de Mallorca el pasado 28 de octubre, haya sido operada con éxito tras hallar en su esófago un anzuelo.
  • Que uno de cada cinco residentes en Balears esté en riesgo de exclusión social.
  • Que en pocos meses vaya a ver la luz un libro sobre los 15 años de trabajo científico en Almallutx.

