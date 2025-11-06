Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 6 de noviembre de 2025

Redacción Digital

  • Que un semáforo mal colocado en el nuevo Paseo Marítimo de Palma, a la altura del Auditòrium, no permita ver bien si está verde o rojo para los peatones.
  • Que en las líneas de bus que van hacia el aeropuerto sea común encontrarse a pasajeros ocupando dos asientos con sus mochilas y equipajes.
  • Que el Consell esté repasando por las noches la pintura de las líneas discontinuas de la Vía de Cintura.
  • Los escalones que han tenido que colocar frente a un cajero para poder sacar dinero en el nuevo Paseo Marítimo tras las obras.
  • Que en algunos hornos de Mallorca se haya iniciado ya la temporada de panettones de cara a la Navidad.

TEMAS

