Llama la atención, 6 de noviembre de 2025
- Que un semáforo mal colocado en el nuevo Paseo Marítimo de Palma, a la altura del Auditòrium, no permita ver bien si está verde o rojo para los peatones.
- Que en las líneas de bus que van hacia el aeropuerto sea común encontrarse a pasajeros ocupando dos asientos con sus mochilas y equipajes.
- Que el Consell esté repasando por las noches la pintura de las líneas discontinuas de la Vía de Cintura.
- Los escalones que han tenido que colocar frente a un cajero para poder sacar dinero en el nuevo Paseo Marítimo tras las obras.
- Que en algunos hornos de Mallorca se haya iniciado ya la temporada de panettones de cara a la Navidad.
