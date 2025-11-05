Llama la atención, 5 de noviembre de 2025
- El viaje por Japón que ha realizado Rafel Nadal con toda su familia y que ha dejado estampas del extenista vestido con el típico kimono.
- Que el pasado domingo más de 20 personas hicieran de pie todo el trayecto de Manacor a Palma en un bus del TIB.
- Que la actriz mallorquina Angy Fernández haya anunciado que abandona de forma urgente los escenarios porque tiene que someterse a una operación por una lesión que sufre en la rodilla.
- Que el alpinista y corredor de montaña Kilian Jornet aprovechara su participación en una competición en Mallorca para comer en el Celler Can Ripoll de Inca.
- Que el mercado del Olivar haya dado la bienvenida a un nuevo puesto, Carns Conde.
- El Consell ordena el derribo de una casa de 250 metros en zona ANEI de máxima protección
- El PP propone que el castellano sea por ley lengua vehicular en la Educación de Baleares
- La Aemet avisa: un frente frío dejará lluvias y tormentas en Baleares
- Las tiendas de Mallorca ofrecerán menos ropa durante el próximo año
- El juez rechaza que las obras del aeropuerto de Palma hayan modificado las condiciones de trabajo de los controladores aéreos
- El sindicato de Vox en Emaya reclama ahora otros 729 mil euros a la empresa
- Médicos y enfermeras denuncian las 'penosas condiciones' del centro de salud de s’Escorxador
- Unos turistas demandan al ayuntamiento de Calvià al romperse una señal de tráfico y caer sobre un menor