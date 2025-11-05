Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 5 de noviembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • El viaje por Japón que ha realizado Rafel Nadal con toda su familia y que ha dejado estampas del extenista vestido con el típico kimono.
  • Que el pasado domingo más de 20 personas hicieran de pie todo el trayecto de Manacor a Palma en un bus del TIB.
  • Que la actriz mallorquina Angy Fernández haya anunciado que abandona de forma urgente los escenarios porque tiene que someterse a una operación por una lesión que sufre en la rodilla.
  • Que el alpinista y corredor de montaña Kilian Jornet aprovechara su participación en una competición en Mallorca para comer en el Celler Can Ripoll de Inca.
  • Que el mercado del Olivar haya dado la bienvenida a un nuevo puesto, Carns Conde.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents