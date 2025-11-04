Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 4 de noviembre de 2025

Llama la atención

Redacción Digital

  • Que la parada de bus de Son Oliva de la línea 39 de la EMT amaneciera sin un cristal y sin el panel informativo de las paradas tras la noche de Halloween.
  • Que Balears ya sea la comunidad autónoma de España donde menos gente vive en una vivienda de su propiedad, con un porcentaje del 58% de su población, según el Observatorio Social de la Vivienda.
  • El gran éxito que cosechó el disfraz terrorífico del conocido chef Koldo Royo por Halloween, bautizado por él mismo como el traje del cocinero que perdió la cabeza.
  • Que en Mallorca ya haya casi el doble de iglesias evangélicas (113) que de mezquitas (62).
  • Que antes de su apertura oficial, durante el festival de arquitectura Open House Palma vaya a poder visitarse el nuevo centro de salud de Son Ferriol.

