Llama la atención, 3 de noviembre de 2025
- Que los embalses de Gorg Blau y Cúber se encuentren al 26% de su capacidad, cuando a principios de noviembre de 2024 se encontraban al 38%.
- Que el superyate M’Brace, propiedad de Michael Jordan, la leyenda de la NBA, abandonara este fin de semana el Club de Mar de Palma después de haberlo convertido este verano en su puerto base del Mediterráneo.
- La caída de los ciudadanos que acuden a los cementerios por Tot Sants, festividad que el sábado se vivió sin las colas ni las aglomeración de otros años.
- Que Balears acuda a la World Travel Market de Londres con una apuesta por el turismo cultural.
- Noviembre en Mallorca con temperaturas máximas veraniegas de hasta 25 grados, según los datos de la Aemet.
- Vecinos de es Caülls denuncian la presencia de 22 turistas alemanes con prostitutas en la ilegal Villa Marilyn de Paco Garrido
- Hallan muertos a 27 perros de caza en la bodega de un barco en el puerto de Palma
- El azote de los carteristas de Alcúdia
- El coche implicado en el accidente mortal de Son Castelló había sido robado
- La banda de Milojevic vendió drogas por más de 25 millones en Mallorca, según los investigadores
- Joan Lladó, exlíder de ERC en Baleares, presidente de Som: «El más tonto de Mallorca puede ser hotelero, y yo soy la prueba»
- Taltavull tienta a la exconsellera Cirer con un cargo en el Obispado
- Meliá inaugura su octavo hotel en la capital mallorquina: abre el Palma Avenidas