Llama la atención, 3 de noviembre de 2025

3 de noviembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Que los embalses de Gorg Blau y Cúber se encuentren al 26% de su capacidad, cuando a principios de noviembre de 2024 se encontraban al 38%.
  • Que el superyate M’Brace, propiedad de Michael Jordan, la leyenda de la NBA, abandonara este fin de semana el Club de Mar de Palma después de haberlo convertido este verano en su puerto base del Mediterráneo.
  • La caída de los ciudadanos que acuden a los cementerios por Tot Sants, festividad que el sábado se vivió sin las colas ni las aglomeración de otros años.
  • Que Balears acuda a la World Travel Market de Londres con una apuesta por el turismo cultural.
  • Noviembre en Mallorca con temperaturas máximas veraniegas de hasta 25 grados, según los datos de la Aemet.

