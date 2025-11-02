Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 2 de noviembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Que la festividad de Tots Sants se viviera ayer en los cementerios de Mallorca con la presencia de muchos ciudadanos que quisieron cumplir con la tradición, pero sin aglomeraciones.
  • Que el aparcamiento de Marquès de la Sènia se quedara de nuevo sin plazas la noche del viernes con el concierto de Rozalén en el Auditòrium y las fiestas de Halloween.
  • Las cuatro cabras que ayer a la una de la tarde aparecieron en el arcén de la salida de Palmanova de la autopista de Ponent en sentido Andratx.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents