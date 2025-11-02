Llama la atención, 2 de noviembre de 2025
- Que la festividad de Tots Sants se viviera ayer en los cementerios de Mallorca con la presencia de muchos ciudadanos que quisieron cumplir con la tradición, pero sin aglomeraciones.
- Que el aparcamiento de Marquès de la Sènia se quedara de nuevo sin plazas la noche del viernes con el concierto de Rozalén en el Auditòrium y las fiestas de Halloween.
- Las cuatro cabras que ayer a la una de la tarde aparecieron en el arcén de la salida de Palmanova de la autopista de Ponent en sentido Andratx.
- Vecinos de es Caülls denuncian la presencia de 22 turistas alemanes con prostitutas en la ilegal Villa Marilyn de Paco Garrido
- Cinco niños tontos de empresas tecnológicas gobiernan el mundo: nos han hecho esclavos sin ninguna guerra
- Acusan a un exjefe de Son Espases de provocar la muerte del exalcalde sa Pobla
- Educación abre un protocolo urgente tras una denuncia pública de bullying en un instituto de Palma
- Cierra la pizzería Giovanini tras 35 años, uno de los últimos refugios de la clientela mallorquina en La Lonja
- Meliá inaugura su octavo hotel en la capital mallorquina: abre el Palma Avenidas
- El azote de los carteristas de Alcúdia
- Custodio, jugador del CD Sant Jordi: 'Nos iremos a cenar todos juntos al Coyunda para celebrarlo