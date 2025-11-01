Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 1 de noviembre de 2025

  • Que los vecinos de la barriada palmesana de Gènova estén hartos de los cortes de agua que sufren casi a diario desde el pasado 22 de octubre.
  • Los hermosos amaneceres rojizos que esta semana se han podido disfrutar en Mallorca, como el de la imagen, captado desde la barriada del Molinar.
  • Que Meliá omita cualquier referencia a Cuba en sus resultados del tercer trimestre, tal es la situación crítica que vive la isla por el desabastecimiento y la pérdida de conectividad aérea, pese a los esfuerzos del sector turístico.
  • Que el provincial de la Compañía de Jesús, Enric Puiggròs, manifestara ayer en Palma que tiene otros tres casos similares al de Montesión en la península, en edificios históricos de los jesuitas en Manresa, en Gandía y en el Santuario de Loyola de Azpeitia, en Guipúzcoa.

