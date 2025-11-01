Llama la atención, 1 de noviembre de 2025
- Que los vecinos de la barriada palmesana de Gènova estén hartos de los cortes de agua que sufren casi a diario desde el pasado 22 de octubre.
- Los hermosos amaneceres rojizos que esta semana se han podido disfrutar en Mallorca, como el de la imagen, captado desde la barriada del Molinar.
- Que Meliá omita cualquier referencia a Cuba en sus resultados del tercer trimestre, tal es la situación crítica que vive la isla por el desabastecimiento y la pérdida de conectividad aérea, pese a los esfuerzos del sector turístico.
- Que el provincial de la Compañía de Jesús, Enric Puiggròs, manifestara ayer en Palma que tiene otros tres casos similares al de Montesión en la península, en edificios históricos de los jesuitas en Manresa, en Gandía y en el Santuario de Loyola de Azpeitia, en Guipúzcoa.
- Cinco niños tontos de empresas tecnológicas gobiernan el mundo: nos han hecho esclavos sin ninguna guerra
- Acusan a un exjefe de Son Espases de provocar la muerte del exalcalde sa Pobla
- Educación abre un protocolo urgente tras una denuncia pública de bullying en un instituto de Palma
- Cierra la pizzería Giovanini tras 35 años, uno de los últimos refugios de la clientela mallorquina en La Lonja
- Meliá inaugura su octavo hotel en la capital mallorquina: abre el Palma Avenidas
- Custodio, jugador del CD Sant Jordi: 'Nos iremos a cenar todos juntos al Coyunda para celebrarlo
- La Tafona de Caimari, sobrepasada por la avalancha de olivas de particulares
- Las máquinas entran en sa Pedruscada de Capdepera para ejecutar la urbanización
L’OCB i l’IEC organitzen unes jornades sobre la commemoració de la conquesta de Mallorca
