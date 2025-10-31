Llama la atención, 31 de octubre de 2025
- Que el rótulo indicador de tráfico del futuro IES Son Ferriol se haya adelantado al inicio de la construcción del centro, que no se inaugurará hasta 2028.
- Las dificultades que la UIB pone a los alumnos del máster de Formación del Profesorado para realizar las prácticas en horario de tarde, cuando muchos trabajan por la mañana.
- Que el complemento de tutoría de los profesores que realizan esta función en los centros públicos sea de 35,81 euros mensuales. Y el complemento de jefe de departamento, de 79 euros mensuales.
- Los conductores que aparcan tranquilamente sobre las aceras del Molinar sabiendo que difícilmente serán sancionados.
- Que los okupas que viven en una de las casas de es Carnatge hayan cubierto las puertas y ventanas de la construcción.
