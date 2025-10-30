Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 30 de octubre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Que el comienzo de la reforma del edificio de Cecili Metel deje ver el mal estado en que se encuentra, con todos sus interiores apuntalados.
  • Que los pacientes que van en sillas de ruedas tengan muchas dificultades y en algunos casos incluso sea imposible entrar en muchas de las consultas del centro de salud de Camp Redó.
  • Que la cooperativa agrícola de Sóller haya estrenado una nueva y revolucionaria tafona eco.
  • Que las vallas utilizadas en la TUI Marathon sigan tiradas por el Molinar diez días después.
  • Que la fuente de Nuredduna esté siendo usada para el aseo personal por parte de algunos ciudadanos.
  • Que este sábado 1 de noviembre vaya a abrir el mercado de Pere Garau pero no el del Olivar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents