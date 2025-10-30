Llama la atención, 30 de octubre de 2025
- Que el comienzo de la reforma del edificio de Cecili Metel deje ver el mal estado en que se encuentra, con todos sus interiores apuntalados.
- Que los pacientes que van en sillas de ruedas tengan muchas dificultades y en algunos casos incluso sea imposible entrar en muchas de las consultas del centro de salud de Camp Redó.
- Que la cooperativa agrícola de Sóller haya estrenado una nueva y revolucionaria tafona eco.
- Que las vallas utilizadas en la TUI Marathon sigan tiradas por el Molinar diez días después.
- Que la fuente de Nuredduna esté siendo usada para el aseo personal por parte de algunos ciudadanos.
- Que este sábado 1 de noviembre vaya a abrir el mercado de Pere Garau pero no el del Olivar.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cinco niños tontos de empresas tecnológicas gobiernan el mundo: nos han hecho esclavos sin ninguna guerra
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por lluvias acompañadas de tormenta
- Denunciados siete Minimarkets del Passeig Marítim tras comprobar con detectives que venden alcohol fuera del horario permitido
- Don Caracol y Roka animarán la oferta gastronómica del nuevo paseo Marítimo de Palma
- La madre de un niño autista, agredida en un supermercado de Marratxí: 'Me dijeron que si no podía educar a mi hijo, que lo dejara encerrado en casa
- Los vecinos rechazan un 'Christmas Market' en sa Feixina: '¿Imaginan escuchar doce horas diarias de villancicos durante 45 días?
- El menú del día más barato de Mallorca se sirve en este restaurante: 6,50 euros todos los miércoles
- Buscan a Eric S., un ciudadano de 54 años que desapareció el 25 de octubre en Palma y regentó el popular Cafè 2 Terres