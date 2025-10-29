Llama la atención, 29 de octubre de 2025
- La ‘diabólica’ parte trasera de un bus de la EMT con matrícula 6666 y con el dibujo del Dimonió, la mascota del Mallorca, en el cristal.
- Que la OCB haya aprovechado la estancia del canciller Merz en Mallorca para pedir su ‘sí’ a la oficialidad del catalán en la UE.
- Que el Senado inste a que se declaren Patrimonio de la Humanidad más edificios intervenidos por Gaudí, entre ellos la Catedral de Mallorca.
- Que la Fundación Forteza-Rey se solidarice con la causa palestina colocando una bandera en su sede palmesana.
- Que los conciertos en las islas hayan aumentado un 8% y su recaudación se haya disparado un 22%.
- Que Prohens haya delegado en Maria Antònia Estarellas la representación de Balears en el funeral por la dana.
