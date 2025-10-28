Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 28 de octubre de 2025

Llama la atención

  • Que el Govern premiara ayer a 142 alumnos de primaria de Mallorca por haber destacado por su esfuerzo, constancia y ganas de aprender.
  • El boom de locales en Palma que están programando en su oferta deportiva barre, una disciplina que combina ballet, yoga y pilates.
  • Que el actor recién fallecido Björn Andrésen, el chico más bello del mundo, que interpretó a Tadzio en Muerte en Venecia, estuviera en Mallorca en julio de 2021 presentando en el Atlàntida Film Fest el documental que recorre su complicada vida.
  • Que ayer se interceptara un dron en las inmediaciones del aeropuerto de Alicante tal y como sucedió hace poco más de una semana en el de Palma.
  • Que en el Puig Major ya se estén registrando temperaturas de cuatro grados

