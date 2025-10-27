Llama la atención, 27 de octubre de 2025
- Que los trabajos de retirada de la pasarela del antiguo hotel Mediterráneo en el nuevo Paseo Marítimo de Palma entren en una segunda fase que empezará mañana.
- Que el próximo 8 de noviembre vaya a celebrarse el 75 aniversario de la base aérea de Son Sant Joan, donde se prevé la construcción de un almacén de bombas y misiles.
- Que Calvià lidere en toda España la recogida selectiva de papel y cartón con una cantidad de 60 kilos por habitante.
- Que Balears sea una de las regiones españolas, junto a Lugo, Cantabria o Zaragoza, donde más subieron las hipotecas en agosto.
- Que la lluvia no impidiera ayer celebrar en Palma la carrera contra el cáncer.
