Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 27 de octubre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Que los trabajos de retirada de la pasarela del antiguo hotel Mediterráneo en el nuevo Paseo Marítimo de Palma entren en una segunda fase que empezará mañana.
  • Que el próximo 8 de noviembre vaya a celebrarse el 75 aniversario de la base aérea de Son Sant Joan, donde se prevé la construcción de un almacén de bombas y misiles.
  • Que Calvià lidere en toda España la recogida selectiva de papel y cartón con una cantidad de 60 kilos por habitante.
  • Que Balears sea una de las regiones españolas, junto a Lugo, Cantabria o Zaragoza, donde más subieron las hipotecas en agosto.
  • Que la lluvia no impidiera ayer celebrar en Palma la carrera contra el cáncer.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents