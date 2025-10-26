Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 26 de octubre de 2025

Llama la atención

  • Que las aerolíneas hayan programado 7,5 millones de asientos en Palma este invierno, un 1,5% menos.
  • Que el PP denuncie que Armengol y el PSOE hayan impedido ya dos veces debatir la ley para eliminar la nueva tasa de basuras.
  • Que 800 personas llenaran la Catedral de l’Alguer para escuchar el Cant de la Sibil·la.
  • Que ocho horas antes ya hubiera gente esperando en Son Fusteret el concierto de Oques Grasses.

