Llama la atención, 25 de octubre de 2025
- Que tras meses de quejas vecinales se haya desalojado a los chatarreros que ocupaban el solar situado en la calle Abat de Sant Feliu con Joan Mestre en el barrio de Pere Garau.
- Que el segundo día después del precinto por riesgo de derrumbe de cinco locales en Cala Major, el bar Rockefeller, uno de los afectados, ya haya abierto sus puertas.
- Que en la calle Jaume II, donde cerrará sus puertas la histórica mercería Àngela, solo queden dos tiendas históricas que resisten como pueden: la de los paraguas y el colmado de embutidos.
- Que ya se haya abierto el plazo (hasta el 15 de diciembre) para presentar candidaturas al Premi Ramon Llull y a la Medalla de Oro de la Comunidad para el año 2026.
