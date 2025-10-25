Llama la atención, 25 de octubre de 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

25 de octubre de 2025

  • Que tras meses de quejas vecinales se haya desalojado a los chatarreros que ocupaban el solar situado en la calle Abat de Sant Feliu con Joan Mestre en el barrio de Pere Garau.
  • Que el segundo día después del precinto por riesgo de derrumbe de cinco locales en Cala Major, el bar Rockefeller, uno de los afectados, ya haya abierto sus puertas.
  • Que en la calle Jaume II, donde cerrará sus puertas la histórica mercería Àngela, solo queden dos tiendas históricas que resisten como pueden: la de los paraguas y el colmado de embutidos.
  • Que ya se haya abierto el plazo (hasta el 15 de diciembre) para presentar candidaturas al Premi Ramon Llull y a la Medalla de Oro de la Comunidad para el año 2026.

