Llama la atención, 24 de octubre de 2025

Llama la atención

Llama la atención

  • Que los trabajadores de la unidad de cuidados paliativos del Hospital General hayan celebrado una buñolada como cada año por Santa Úrsula.
  • Que el Ayuntamiento de Palma haya iniciado al fin una nueva licitación para la explotación del mercado de Llevant.
  • Que un coche que ha volcado lleve casi una semana abandonado en un camino de la carretera de Sóller, casi a la entrada de Palmanyola.
  • Que dos residentes de la Llar d’Ancians hayan podido visitar el mercado del Olivar gracias al proyecto de paseos en triciclo de la Fundación Mallorca Integra.
  • Que los cometas Lemmon y Swan vayan a poder observarse desde Balears después del atardecer durante este mes de octubre.

