Llama la atención, 24 de octubre de 2025
- Que los trabajadores de la unidad de cuidados paliativos del Hospital General hayan celebrado una buñolada como cada año por Santa Úrsula.
- Que el Ayuntamiento de Palma haya iniciado al fin una nueva licitación para la explotación del mercado de Llevant.
- Que un coche que ha volcado lleve casi una semana abandonado en un camino de la carretera de Sóller, casi a la entrada de Palmanyola.
- Que dos residentes de la Llar d’Ancians hayan podido visitar el mercado del Olivar gracias al proyecto de paseos en triciclo de la Fundación Mallorca Integra.
- Que los cometas Lemmon y Swan vayan a poder observarse desde Balears después del atardecer durante este mes de octubre.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por rachas de viento de 100 kilómetros por hora por la borrasca Benjamín
- Piden ayuda para localizar a una joven desaparecida en Mallorca hace una semana
- Ocho de cada diez técnicos no pueden conducir las nuevas ambulancias que ha comprado el Govern en Baleares
- Denuncian un caso de discriminación lingüística en una conocida tienda de muebles de Palma: 'No eres catalana, eres española. ¿Qué pone en tu DNI?
- La joven argentina denunciada como desaparecida está bien: se ha presentado en la Jefatura de Policía
- La joven denunciada como desaparecida admite estar abochornada por la repercusión del caso tras presentarse en la Jefatura de Palma
- El desarrollo urbanístico de Son Güells prevé edificios de hasta doce plantas de altura
- Festival de globos de Mallorca: El cielo de Capdepera se ilumina este miércoles con un ‘cautivo nocturno’