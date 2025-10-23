Llama la atención, 23 de octubre de 2025
- Que uno de los seis locales de Cala Major del edificio que fue precintado el martes por Cort tras la aparición de una grieta abriera sus puertas la misma noche.
- El vehículo eléctrico de Emaya que ayer a las 16.30 horas se saltó el semáforo del cruce de las calles Callao y Puerto Rico y no provocó un accidente porque el vehículo con preferencia de paso pudo frenar a tiempo.
- Que el hospital de Son Llàtzer utilice gafas de realidad virtual en las urgencias pediátricas para atenuar el dolor o la ansiedad en los jóvenes pacientes, ofreciéndoles imágenes relajantes.
- Que los dirigentes del PP en Balears, con la presidenta Marga Prohens al frente, volvieran a pedir ayer la dimisión del delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Badal, por su gestión de la crisis migratoria, una petición que repiten casi semanalmente desde el pasado 14 de agosto.
