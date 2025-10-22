Llama la atención, 22 de octubre de 2025
- El varapalo de Ecologistas en Acción al Govern en su informe sobre la contaminación de 2025 por «supeditar el medio ambiente al puro desarrollo».
- Que el alcalde de Palma, Jaime Martínez, acordara ayer en Varsovia con el Instituto Nacional Frédéric Chopin, organizar en 2026 una gran exposición en Bellver dedicada al compositor y Gerge Sand.
- Los atascos que se montan en el nuevo Passeig Marítim de Palma cuando coinciden dos autobuses circulando en paralero en un mismo sentido de circulación.
- Que la hormiga invasora detectada en Mallorca, la Trichomyrmex destructor, también denominada hormiga de Singapur, puede causar picaduras dolorosas a las personas y sea capaz también de dañar alimentos y tejidos.
