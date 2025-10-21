Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 21 de octubre de 2025

Llama la atención

Redacción Digital

  • El espectacular Maserati Ghibli de finales de los 60 que el pasado viernes quedó atrapado en la calle Sant Feliu de Palma intentando salir de una entrada.
  • Que el busto de Aurora Picornell en el Molinar haya sido vandalizado en cinco ocasiones desde que fue inaugurado en marzo de 2019.
  • Que los fallos en cajeros automáticos y datáfonos de ayer volvieran a demostrar lo útil que sigue resultando en la actualidad llevar encima algo de dinero en metálico, sin que tampoco sea preciso acumular las chistorras de Koldo.
  • Que a dos concejales de Petra el teletrabajo se les fuera ayer de las manos y participaran en pleno municial al volante de sus respectivos automóviles.
  • Que el Gobierno al fin se haya reunido con Argelia por la crisis migratoria que sufre Balears.

