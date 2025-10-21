Llama la atención, 21 de octubre de 2025
- El espectacular Maserati Ghibli de finales de los 60 que el pasado viernes quedó atrapado en la calle Sant Feliu de Palma intentando salir de una entrada.
- Que el busto de Aurora Picornell en el Molinar haya sido vandalizado en cinco ocasiones desde que fue inaugurado en marzo de 2019.
- Que los fallos en cajeros automáticos y datáfonos de ayer volvieran a demostrar lo útil que sigue resultando en la actualidad llevar encima algo de dinero en metálico, sin que tampoco sea preciso acumular las chistorras de Koldo.
- Que a dos concejales de Petra el teletrabajo se les fuera ayer de las manos y participaran en pleno municial al volante de sus respectivos automóviles.
- Que el Gobierno al fin se haya reunido con Argelia por la crisis migratoria que sufre Balears.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un dron obliga a cerrar el tráfico en el aeropuerto de Palma durante 35 minutos
- Paco Garrido, el pirata del alquiler turístico ilegal en Mallorca, tiene abiertos expedientes sancionadores en 21 viviendas
- Joe Holles, de la tienda SONMO: 'Si cada persona que llega a Valldemossa supiera que es un territorio agrícola y gastronómico, sería otra película
- Pablo Riera-Marsá, hotelero de Alcúdia: «Es un error asociar turismo y masificación, en invierno padezco los mismos atascos»
- Una pareja a la que el Gobierno adeuda el alquiler: 'No llegamos a final de mes, pero mi inquilina vive como una reina
- Pascale Debetaz repartirá buñuelos gratis este martes en el calle dels Oms: 'Echaba de menos el olor de buñuelos en el centro de Palma
- Alquilan a turistas ilegalmente un edificio de pisos entero a solo cien metros del Ayuntamiento
- En Mallorca no hay mallorquines