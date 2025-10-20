Llama la atención, 20 de octubre de 2025
- El momento emotivo que protagonizó una pareja de participantes de la TUI maratón al pedirle matrimonio el hombre a la mujer antes del inicio de la prueba.
- Lo raudo que ha salido el Colegio Oficial de Psicología de Balears (COPIB) en apoyo del Govern por su polémica contratación de 16 psicólogos en los centros de Atención Primaria, y que está siendo ampliamente cuestionada por otras entidades del ramo.
- Las ganas de muchos mallorquines de que se cumpla la predicción de la delegada de la Aemet en Balears, María José Guerrero: «puede que la semana que viene haya un veranillo de San Miguel».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- En Mallorca no hay mallorquines
- Escasez de vivienda en Mallorca: Un correo electrónico cambió la vida de Raúl
- Paco Garrido, el pirata del alquiler turístico ilegal en Mallorca, tiene abiertos expedientes sancionadores en 21 viviendas
- Pablo Riera-Marsá, hotelero de Alcúdia: «Es un error asociar turismo y masificación, en invierno padezco los mismos atascos»
- Una pareja a la que el Gobierno adeuda el alquiler: 'No llegamos a final de mes, pero mi inquilina vive como una reina
- El antiguo colegio y la iglesia de Montesión de Palma ya son de Víctor Madera hasta el año 2095
- Sorpresa en el sector: el grupo chino GPRO busca inversor para el hotel Valparaíso de Palma
- El nuevo Paseo Marítimo de Palma estrena sus tres accesos con es Jonquet