Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 20 de octubre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • El momento emotivo que protagonizó una pareja de participantes de la TUI maratón al pedirle matrimonio el hombre a la mujer antes del inicio de la prueba.
  • Lo raudo que ha salido el Colegio Oficial de Psicología de Balears (COPIB) en apoyo del Govern por su polémica contratación de 16 psicólogos en los centros de Atención Primaria, y que está siendo ampliamente cuestionada por otras entidades del ramo.
  • Las ganas de muchos mallorquines de que se cumpla la predicción de la delegada de la Aemet en Balears, María José Guerrero: «puede que la semana que viene haya un veranillo de San Miguel».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents