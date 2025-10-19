Llama la atención, 19 de octubre de 2025
- Las bromas que se gastaban ayer algunos payeses de la Beata en Palma, comentando que había casi tantos políticos en el palco de autoridades como participantes en el desfile.
- El malestar entre la patronal del comercio balear por la pretensión de UGT del alza salarial del 17% en tres años en el nuevo convenio colectivo del sector.
- La sorpresa que ha generado entre los hoteleros mallorquines, especialmente en Palma, la noticia de que el grupo chino GPRO busca inversores para el Valparaíso.
- El antiguo colegio y la iglesia de Montesión de Palma ya son de Víctor Madera hasta el año 2095
- En Mallorca no hay mallorquines
- Escasez de vivienda en Mallorca: Un correo electrónico cambió la vida de Raúl
- La nueva ruta senderista GR 226 recorrerá 100 kilómetros del Llevant de Mallorca
- Los Mossos investigan como posible homicidio la muerte del fundador de Mango y consideran a su hijo sospechoso
- El alcalde justifica que el coche del regidor Busquets ocupara una plaza para discapacitados: 'Estaba estacionado, no aparcado
- Sorpresa en el sector: el grupo chino GPRO busca inversor para el hotel Valparaíso de Palma
- Detenido un hombre por apuñalar en el cuello a su mujer en Port d'Alcúdia
Jesús Alcoba: «Hablar no es lo mismo que comunicar»
