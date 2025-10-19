Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 19 de octubre de 2025

Llama la atención

Llama la atención

Redacción Digital

  • Las bromas que se gastaban ayer algunos payeses de la Beata en Palma, comentando que había casi tantos políticos en el palco de autoridades como participantes en el desfile.
  • El malestar entre la patronal del comercio balear por la pretensión de UGT del alza salarial del 17% en tres años en el nuevo convenio colectivo del sector.
  • La sorpresa que ha generado entre los hoteleros mallorquines, especialmente en Palma, la noticia de que el grupo chino GPRO busca inversores para el Valparaíso.

