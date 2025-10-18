Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 18 de octubre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

  • Que más de 500 personas participasen ayer en la bunyolada de s’Arenal, que contó con batucada y xeremiers, además de buñuelos elaborados por el popular puesto de ses Cadenes.
  • Que el Govern haya aprobado una ayuda por valor de 75.000 euros para apoyar a la Fundación pro Real Academia Española.
  • Que ayer desahuciaran a una mujer y sus tres hijos en Son Gotleu, sin que el Sindicat de l’Habitatge de Palma pudiera impedirlo en esta ocasión.
  • Que los baleares necesiten de media 57 años de trabajo para adquirir una vivienda destinando el 30% del salario.
  • El monumental atasco que se creó en la carretera de Sóller por el inicio de las obras del vial cívico entre Palmanyola y s’Esgleieta.

TEMAS

  1. Ya se sabe el lugar en el que actuará Alejandro Sanz en Mallorca y el día en que se pondrán las entradas a la venta
  2. Bar Rita, 15 años de resistencia en Canamunt: “Inmobiliarias me han ofrecido dinero para informar de pisos que se vacían y les he echado con mi forma de dar los buenos días”
  3. Un individuo muy violento amenaza a su familia y se enfrenta a policías en Inca por segunda vez en una semana
  4. Un concejal de Palma estaciona el coche oficial en un aparcamiento de discapacitados
  5. Nuevas áreas para autocaravanas en Mallorca: por qué Son Serra es tan popular entre los campistas… y Muro no
  6. Los Mossos investigan como posible homicidio la muerte del fundador de Mango y consideran a su hijo sospechoso
  7. Ordenan la demolición de una construcción en la que se almacenan residuos del puerto del Molinar
  8. El antiguo colegio y la iglesia de Montesión de Palma ya son de Víctor Madera hasta el año 2095

Clàssica, cor, estrenes i música religiosa

Miquel Oliver: pioner d’un vi emblemàtic (1)

Miquel Oliver: pioner d’un vi emblemàtic (1)

Maya Valencia, mallorquina a Barcelona: «Trob a faltar el menjar; aquí tot sembla ser Vivari o Starbucks»

Maya Valencia, mallorquina a Barcelona: «Trob a faltar el menjar; aquí tot sembla ser Vivari o Starbucks»

El aborto ya está garantizado. Y ellos lo saben

Proteger el estiércol

Pilotades: El entrenador Andrés Vázquez debuta con el Rotlet Molinar de Tercera

Pilotades: El entrenador Andrés Vázquez debuta con el Rotlet Molinar de Tercera

Mujeres del documental Sacar Pecho: «No estoy agradecida al cáncer, pero me ha enseñado a luchar»

Mujeres del documental Sacar Pecho: «No estoy agradecida al cáncer, pero me ha enseñado a luchar»

Sacar Pecho: un documental convertido en herramienta terapéutica para el cáncer de mama

Sacar Pecho: un documental convertido en herramienta terapéutica para el cáncer de mama
Tracking Pixel Contents