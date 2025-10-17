Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 17 de octubre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

  • Que mucha gente después de adquirir la etiqueta ambiental de la DGT para entrar en la Zona de Bajas Emisiones vaya a tener que cambiarla y comprar una nueva a finales de 2026 o principios de 2027.
  • Que el Consell adjudicara a la futbolista Virginia Torrecilla un contrato menor por valor de 4.995 euros sin impuestos por la charla motivacional sobre salud mental que ofreció el pasado 23 de septiembre en el Conservatori de Palma.
  • Que los vecinos de Son Armadans estén cansados de ver los bolardos de sus calles arrancados de las aceras.
  • Que Balears (16,6%) sea la segunda comunidad, detrás de Cataluña (18,1%), con mayor porcentaje de desahucios por impago del alquiler por cada 100.000 habitantes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents