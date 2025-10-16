Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 16 de octubre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

Palma
  • Que Sandra Ortega, la primogénita de Amancio Ortega, fundador de Zara, haya ganado un pleito a la Banca March de 36 millones por la quiebra de Room Mate.
  • Que Majorica, la histórica marca de joyería con sede en Mallorca, haya nombrado como CEO a una mujer, Isabelle Aberman, la primera en liderar la compañía.
  • Que el presentador mallorquín y colaborador de este periódico Felip Munar se haya convertido en la nueva imagen de una campaña de la empresa Murprotec.
  • Que la Associació de Professionals de Circ de Balears haya puesto punto final a su colaboración con el departamento de Cultura de Cort en el marco del ciclo de circo de Palma a causa de una «falta de respeto y de diálogo institucional».
Link Preview

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents