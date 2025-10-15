Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 15 de octubre de 2025

Llama la atención

  • El primer posado familiar de Rafel Nadal y Mery Perelló en Cala Bona con sus dos hijos: Rafel, de tres años, y el recién nacido Miquel.
  • Que la cadena mallorquina Riu esté buscando un hotel de lujo para abrir su primer establecimiento en Barcelona.
  • Que los inmigrantes subsaharianos ya supongan el 53% de los que llegan en patera a Balears.
  • El inicio de un nuevo asentamiento de personas sin techo en el pinar cerca del Parc de la Mar, a la altura del Baluard del Príncep.
  • Que Aitana regrese a la próxima edición del Mallorca Live Festival tras su visita a la isla en 2024.
  • Que médicos y dentistas de Balears recalquen que las enfermeras no están habilitadas para pinchar ácido hialurónico.
