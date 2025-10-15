Llama la atención, 15 de octubre de 2025
Palma
- El primer posado familiar de Rafel Nadal y Mery Perelló en Cala Bona con sus dos hijos: Rafel, de tres años, y el recién nacido Miquel.
- Que la cadena mallorquina Riu esté buscando un hotel de lujo para abrir su primer establecimiento en Barcelona.
- Que los inmigrantes subsaharianos ya supongan el 53% de los que llegan en patera a Balears.
- El inicio de un nuevo asentamiento de personas sin techo en el pinar cerca del Parc de la Mar, a la altura del Baluard del Príncep.
- Que Aitana regrese a la próxima edición del Mallorca Live Festival tras su visita a la isla en 2024.
- Que médicos y dentistas de Balears recalquen que las enfermeras no están habilitadas para pinchar ácido hialurónico.
- El Govern ordena a la empresa Panini que deje de repartir cromos en los colegios de Mallorca
- La Aemet activa la alerta naranja este martes en Mallorca por la dana 'Alice': estas son las horas con más lluvia
- Deniegan la pensión vitalicia de viudedad a una mujer que convivió con su pareja 26 años en Palma
- El nuevo Club de Mar abrirá cuatro restaurantes, recuperará la discoteca Mar Salada con un giro diferenciado y estrenará una galería comercial
- Azerbaiyán confirma que el hijo de un exministro investigado en Palma por blanqueo se benefició de 29 millones de euros
- Encuentran un cadáver descompuesto en una caseta en la finca de Son Real, en Santa Margalida
- Indignación vecinal contra el Ayuntamiento de Palma por urbanizar la histórica finca de Son Puigdorfila Nou
- Bodegas, fincas, colmados y cooperativas: la lista definitiva para comprar con los bonos de descuento verduras, embutidos, queso y aceite de Mallorca